Mesut iddiası
İngiliz basınına göre Fenerbahçe orta saha için 10'un peşinde. The Telegraph ve Mirror gazeteleri, Arsenal’in kontrat teklifini reddeden Mesut Özil’e F.Bahçe’nin yıllık 6 milyon euro maaş önereceğini yazdı.
Gelecek sezon kadrosunda ciddi bir operasyon yapması beklenen Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. The Telegraph ve Mirror gazetelerinde yer alan haberde; sarı-lacivertli kulübün Mesut Özil'le ilgilendiği iddia edildi. Arsenal'in kontrat tekliflerini reddeden Özil'i bedava kaybetmek istemeyen Arsene Wenger'in gelen teklifleri dinleyeceği yazıldı. Fenerbahçe'nin uzun süredir Mesut Özil ile ilgilendiği ve Türk yıldıza yıllık 6 milyon euro net maaş önereceği bilgisi paylaşıldı.
VAN PERSİE'NİN YERİNE
Sarı-lacivertli kulübün, Özil için kaynağı Robin van Persie'nin satışından karşılayacağı da vurgulandı. İstanbul ekibinin, Robin van Persie'yi bu yaz satmak istediği, doğacak kontrat boşluğuyla Mesut'u transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi. 28 yaşında olan Özil, 2013 yılında Real Madrid'den 47 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu. Bu sezon 31 maçta forma giyen Özil, 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
BÜYÜKLERDEN TEKLİF YOK
Ada basını, Wenger'in Mesut Özil'i son dönemdeki kötü performansı ve düşük fizik gücü nedeniyle 5-1'lik Bayern maçından beri ilk 11'e almadığını hatırlattı. Alexis Sanchez'in aksine Türk yıldıza, Avrupa devlerinden teklif gelmediği ifade edildi. Sözleşmesi seneye bitecek olan Mesut için Arsenal'in 35 milyon euro isteyeceği belirtildi.
TÜRK GÜZELE VURULDU, İSTANBUL'DAN VİLLA ALIYOR
Mesut Özil'in Türkiye güzeli kız arkadaşı Amine Gülşe ile evlilik planladığı ve İstanbul'dan 6 milyon euro'ya bir villa alacağı ileri sürüldü. F.Bahçe'nin, Özil'in İstanbul'a yerleşme planlarından haberdar olduğu ve bunun üzerine iletişime geçtiği yazıldı.
KOCAMAN OYNATIR MI?
Mehmet Ekici ile söz kesen F.Bahçe'de Özil de gündemde. Yeni hoca olması beklenen Kocaman ise '10 numara'lara alerjili! F.Bahçe'de bu sezon en önemli eksik orta sahada oyunu yönlendirecek bir maestronun olmayışı gösteriliyor. Yönetim bu çerçevede Mehmet Ekici ile şimdiden söz keserken, Ada basını da dün Mesut Özil iddiasını gündeme taşıdı. Ancak yeni teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman'ın 10 numara'lara alerjisi var.
YILDIZLARA TAKINTILI
Geçmişte taraftarın sevgilisi Alex'i istemeyen Kocaman, çalıştırdığı takımlarda da 'yetenekli ancak çok koşmayan' Hleb, Ceyhun Eriş, Tita gibi isimlerle yollarını ayırmıştı. Kocaman'ın F.Bahçe'nin başına geçmesi halinde Ekici ve Özil'e nasıl bakacağı merak konusu...
VAN PERSİE'NİN YERİNE
Sarı-lacivertli kulübün, Özil için kaynağı Robin van Persie'nin satışından karşılayacağı da vurgulandı. İstanbul ekibinin, Robin van Persie'yi bu yaz satmak istediği, doğacak kontrat boşluğuyla Mesut'u transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi. 28 yaşında olan Özil, 2013 yılında Real Madrid'den 47 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu. Bu sezon 31 maçta forma giyen Özil, 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
BÜYÜKLERDEN TEKLİF YOK
Ada basını, Wenger'in Mesut Özil'i son dönemdeki kötü performansı ve düşük fizik gücü nedeniyle 5-1'lik Bayern maçından beri ilk 11'e almadığını hatırlattı. Alexis Sanchez'in aksine Türk yıldıza, Avrupa devlerinden teklif gelmediği ifade edildi. Sözleşmesi seneye bitecek olan Mesut için Arsenal'in 35 milyon euro isteyeceği belirtildi.
TÜRK GÜZELE VURULDU, İSTANBUL'DAN VİLLA ALIYOR
Mesut Özil'in Türkiye güzeli kız arkadaşı Amine Gülşe ile evlilik planladığı ve İstanbul'dan 6 milyon euro'ya bir villa alacağı ileri sürüldü. F.Bahçe'nin, Özil'in İstanbul'a yerleşme planlarından haberdar olduğu ve bunun üzerine iletişime geçtiği yazıldı.
KOCAMAN OYNATIR MI?
Mehmet Ekici ile söz kesen F.Bahçe'de Özil de gündemde. Yeni hoca olması beklenen Kocaman ise '10 numara'lara alerjili! F.Bahçe'de bu sezon en önemli eksik orta sahada oyunu yönlendirecek bir maestronun olmayışı gösteriliyor. Yönetim bu çerçevede Mehmet Ekici ile şimdiden söz keserken, Ada basını da dün Mesut Özil iddiasını gündeme taşıdı. Ancak yeni teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman'ın 10 numara'lara alerjisi var.
YILDIZLARA TAKINTILI
Geçmişte taraftarın sevgilisi Alex'i istemeyen Kocaman, çalıştırdığı takımlarda da 'yetenekli ancak çok koşmayan' Hleb, Ceyhun Eriş, Tita gibi isimlerle yollarını ayırmıştı. Kocaman'ın F.Bahçe'nin başına geçmesi halinde Ekici ve Özil'e nasıl bakacağı merak konusu...
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
Mesut iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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