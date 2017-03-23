 Mesut iddiası – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Mesut iddiası

    Mesut iddiası

    İngiliz basınına göre orta saha için 10'un peşinde. The Telegraph ve Mirror gazeteleri, Arsenal’in kontrat teklifini reddeden ’e F.Bahçe’nin yıllık 6 milyon euro maaş önereceğini yazdı.

    Gelecek sezon kadrosunda ciddi bir operasyon yapması beklenen için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. The Telegraph ve Mirror gazetelerinde yer alan haberde; sarı-lacivertli kulübün 'le ilgilendiği iddia edildi. Arsenal'in kontrat tekliflerini reddeden Özil'i bedava kaybetmek istemeyen Arsene Wenger'in gelen teklifleri dinleyeceği yazıldı. Fenerbahçe'nin uzun süredir Mesut Özil ile ilgilendiği ve Türk yıldıza yıllık 6 milyon euro net maaş önereceği bilgisi paylaşıldı.

    VAN PERSİE'NİN YERİNE
    Sarı-lacivertli kulübün, Özil için kaynağı 'nin satışından karşılayacağı da vurgulandı. İstanbul ekibinin, Robin van Persie'yi bu yaz satmak istediği, doğacak kontrat boşluğuyla Mesut'u transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi. 28 yaşında olan Özil, 2013 yılında Real Madrid'den 47 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu. Bu sezon 31 maçta forma giyen Özil, 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

    BÜYÜKLERDEN TEKLİF YOK
    Ada basını, Wenger'in Mesut Özil'i son dönemdeki kötü performansı ve düşük fizik gücü nedeniyle 5-1'lik Bayern maçından beri ilk 11'e almadığını hatırlattı. Alexis Sanchez'in aksine Türk yıldıza, Avrupa devlerinden teklif gelmediği ifade edildi. Sözleşmesi seneye bitecek olan Mesut için Arsenal'in 35 milyon euro isteyeceği belirtildi.



    TÜRK GÜZELE VURULDU, İSTANBUL'DAN VİLLA ALIYOR
    Mesut Özil'in Türkiye güzeli kız arkadaşı Amine Gülşe ile evlilik planladığı ve İstanbul'dan 6 milyon euro'ya bir villa alacağı ileri sürüldü. F.Bahçe'nin, Özil'in İstanbul'a yerleşme planlarından haberdar olduğu ve bunun üzerine iletişime geçtiği yazıldı.

    KOCAMAN OYNATIR MI?
    Mehmet Ekici ile söz kesen F.Bahçe'de Özil de gündemde. Yeni hoca olması beklenen Kocaman ise '10 numara'lara alerjili! F.Bahçe'de bu sezon en önemli eksik orta sahada oyunu yönlendirecek bir maestronun olmayışı gösteriliyor. Yönetim bu çerçevede Mehmet Ekici ile şimdiden söz keserken, Ada basını da dün Mesut Özil iddiasını gündeme taşıdı. Ancak yeni teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman'ın 10 numara'lara alerjisi var.

    YILDIZLARA TAKINTILI
    Geçmişte taraftarın sevgilisi Alex'i istemeyen Kocaman, çalıştırdığı takımlarda da 'yetenekli ancak çok koşmayan' Hleb, Ceyhun Eriş, Tita gibi isimlerle yollarını ayırmıştı. Kocaman'ın F.Bahçe'nin başına geçmesi halinde Ekici ve Özil'e nasıl bakacağı merak konusu...
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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