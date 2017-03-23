Maccabi’ye Emenike önerisi
F.Bahçe yönetimi, THY basketbol maçında İsrail ekibine Nijeryalı golcüyü indirimle vermeyi önerdi.
THY Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Fox maçında Emenike pazarlığı yapıldı. Başkan Aziz Yıldırım, mücadeleyi birlikte izlediği İsrail ekibinin başkanı Shimon Mizrahi'ye Nijeryalı forveti önerdi. Maç öncesi yenen dostluk yemeğinde Mizrahi'nin gelecek sezon futbola da yatırım yapmak istediklerini söylemesinin ardından bazı Fenerbahçeli yöneticiler Emenike konusunda indirim yapabileceklerini ilettiler.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
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Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Maccabi’ye Emenike önerisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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