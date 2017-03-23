 Maccabi’ye Emenike önerisi – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Maccabi’ye önerisi

    Maccabi’ye Emenike önerisi

    F.Bahçe yönetimi, THY basketbol maçında İsrail ekibine Nijeryalı golcüyü indirimle vermeyi önerdi.

    'nde oynanan Maccabi Fox maçında pazarlığı yapıldı. Başkan , mücadeleyi birlikte izlediği İsrail ekibinin başkanı Shimon Mizrahi'ye Nijeryalı forveti önerdi. Maç öncesi yenen dostluk yemeğinde Mizrahi'nin gelecek sezon futbola da yatırım yapmak istediklerini söylemesinin ardından bazı Fenerbahçeli yöneticiler Emenike konusunda indirim yapabileceklerini ilettiler.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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