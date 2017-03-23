Hediye canavarı Stoch
Stoch'un sevgisine aldığı hediyeler ülkesi Slovakya'da gündem oldu. 1 hafta önce baba olan Stoch'un sevgilisine aldığı hediyeler Slovak basınında geniş yer bulurken, 27 yaşındaki oyuncunun, ülkenin en çok kazananlarından biri olduğunun altı çizildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Hediye canavarı Stoch haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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