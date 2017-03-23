 Hediye canavarı Stoch – Fotomaç – 23 Mart 2017
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HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hediye canavarı

    Hediye canavarı Stoch
    'un sevgisine aldığı hediyeler ülkesi Slovakya'da gündem oldu. 1 hafta önce baba olan Stoch'un sevgilisine aldığı hediyeler Slovak basınında geniş yer bulurken, 27 yaşındaki oyuncunun, ülkenin en çok kazananlarından biri olduğunun altı çizildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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