Fenerbahçe'de Karabükspor hazırlıkları
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow yer almadı.
Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı ikinci antrenman ile devam edecek.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:57
- Gemi batıyor!
Toplam 27
Yorum
Hattori Fazla söze gerek yok nasıl chelsea , city zengin iş adamlarına satılıyorsa GS da satılmalı ve parayı bastırıp en iyi futbolcular alınmalı.
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 11
Yorum
xxx Bir gs lı olarak seni gördükçe Aziz Başkana ısınıyorum.Ne oldu ilk defa 10 kişimi kaldın..Ne oldu penaltı olmadımı?Sanada tff yede yazıklr o
- Gemi batıyor!
Toplam 27
Yorum
mercan ya neresi ürkütücü gs fb ts borçları yaklaşık 178 milyon € ediyor zaten toplam 205 milyon €
Fenerbahçe'de Karabükspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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