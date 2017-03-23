 Fenerbahçe'de Karabükspor hazırlıkları – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de Karabükspor hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Karabükspor hazırlıkları

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Dick Advocaat önderliğinde ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Çift kale maç ile devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow yer almadı.

    Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı ikinci antrenman ile devam edecek.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:57
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