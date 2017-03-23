 Depay’ı çok isterdim – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    ’ı çok isterdim

    Depay’ı çok isterdim
    Teknik direktör , devre arasında gündeme gelen Depay ile çalışmak istediğini söyledi. Hollandalı teknik adam "Onunla F.Bahçe'de büyük işlere imza atmak isterdim" dedi ve Lyon'a transfer olan kanat oyuncusunun başarılı olacağını belirtti.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
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