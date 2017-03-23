Biga derneğinden destek
BİGA Fenerbahçeliler Derneği ile Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler, Ayvacık'ta meydana gelen depremde mağdur olan aileleri ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelerek yardımda bulunan dernek üyeleri, her türlü desteğe hazır olduklarını söylediler.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Biga derneğinden destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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