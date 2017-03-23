Biga derneğinden destek

BİGA Fenerbahçeliler Derneği ile Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler, Ayvacık'ta meydana gelen depremde mağdur olan aileleri ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelerek yardımda bulunan dernek üyeleri, her türlü desteğe hazır olduklarını söylediler.