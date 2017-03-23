 Biga derneğinden destek – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Biga derneğinden destek

    Biga derneğinden destek
    BİGA Fenerbahçeliler Derneği ile Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler, Ayvacık'ta meydana gelen depremde mağdur olan aileleri ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelerek yardımda bulunan dernek üyeleri, her türlü desteğe hazır olduklarını söylediler.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:04
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