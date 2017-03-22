 ‘Yok gitmem mi deseydi?’ – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ‘Yok gitmem mi deseydi?’

    ‘Yok gitmem mi deseydi?’

    Futbol zirvesinde başkan 'ın geri dönüş için ikna ettiği Emre Belözoğlu, "F.Bahçe'ye gelecek misin?" sorusuna inşallah yanıtı vermişti....

    Futbol zirvesinde başkan 'ın geri dönüş için ikna ettiği Emre Belözoğlu, "F.Bahçe'ye gelecek misin?" sorusuna inşallah yanıtı vermişti. Bu cevap Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a soruldu. Gümüşdağ, esprili bir şekilde yanıt vererek, "Emre kimseyi kırmak istemez. Ne deseydi? Yok gitmem mi deseydi? Kaptanımızla daha bir yıllık sözleşmemiz var" diye konuştu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:22
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