Ya Hopf ya Harun
Kiralık Fabiano’yu yeni sezonda düşünmeyen sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği’nin İsveçli file bekçisi Johannes Hopf ile Bursasporlu Harun Tekin’den birini transfer etmeye kararlı.
Yeni sezon için kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin kalede de operasyon gerçekleştireceği ortaya çıktı. İki sezondur Porto'dan kiralanan Fabiano yeni dönemde düşünülmüyor. Ancak onun yerine Volkan Demirel'i çok zorlayacak bir kaleci transfer edilecek. Hedefte ise iki isim var. Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile Bursasporlu Harun Tekin'den biri kadroya katılacak.
Başkent ekibinde zaman zaman mucizevi kurtarışlarıyla dikkat çeken 29 yaşında, 1.95 m. boyundaki Hopf'un sözleşmesi 2018'de sona eriyor. Harun Tekin'in ise Bursaspor'la mukavelesi 2020'de bitiyor. 27 yaşında, 1.87 m. boyundaki Harun, 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası bir grup Bursasporlu holigan tarafından takım otobüsünde darp edilmişti. Bu arada Volkan Demirel kaleci operasyonu için "Transferi ben de istiyorum. İyi olan oynar" dedi.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
Ya Hopf ya Harun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.