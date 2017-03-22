 Ya Hopf ya Harun – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ya Hopf ya Harun

    Ya Hopf ya Harun

    Kiralık ’yu yeni sezonda düşünmeyen sarı-lacivertli ekip, ’nin İsveçli file bekçisi ile Bursasporlu ’den birini transfer etmeye kararlı.

    Sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak olan ise yönetimin bu planına destek vererek "Kaleci transfer edilmesini ben de istiyorum, kim iyiyse o oynar" dedi.

    Yeni sezon için kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin kalede de operasyon gerçekleştireceği ortaya çıktı. İki sezondur Porto'dan kiralanan Fabiano yeni dönemde düşünülmüyor. Ancak onun yerine Volkan Demirel'i çok zorlayacak bir kaleci transfer edilecek. Hedefte ise iki isim var. Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf ile Bursasporlu Harun Tekin'den biri kadroya katılacak.

    Başkent ekibinde zaman zaman mucizevi kurtarışlarıyla dikkat çeken 29 yaşında, 1.95 m. boyundaki Hopf'un sözleşmesi 2018'de sona eriyor. Harun Tekin'in ise Bursaspor'la mukavelesi 2020'de bitiyor. 27 yaşında, 1.87 m. boyundaki Harun, 4-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası bir grup Bursasporlu holigan tarafından takım otobüsünde darp edilmişti. Bu arada Volkan Demirel kaleci operasyonu için "Transferi ben de istiyorum. İyi olan oynar" dedi.


    ÖZEL HABER / EMRE BOL
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ya Hopf ya Harun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.