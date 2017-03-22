 Stoch, teknik direktör oldu – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    , teknik direktör oldu

    Stoch, teknik direktör oldu

    F.Bahçe'de fazla şans bulamayan Miroslav , ülkesi Slovakya'da UEFA A Lisansı aldı ve teknik direktör olmaya hak kazandı.

    UEFA'nın kurallarna göre A lisansı almaya hak kazanan antrenörler, alt liglerde, 18 yaş altı takımlarda ve B takımlarında teknik direktör olarak görev alabiliyor. Bu sezon 18 maçta 1012 dakika şans bulan , 5 gol atıp ve 1 asist yaptı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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