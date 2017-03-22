 Rodriguinho 2 yıl daha uzattı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    2 yıl daha uzattı

    Rodriguinho 2 yıl daha uzattı

    F.Bahçe'nin devre arasında kadroya katmak istediği orta saha , kulübü 'la sözleşme yeniledi.

    Kontratını 2019'a kadar uzatan 28 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada F.Bahçe'ye gelmek için aralık ayında bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. Oyuncu ara dönemde F.Bahçe'yi istemiş ama Corinthians bırakmamıştı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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