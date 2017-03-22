Rodriguinho 2 yıl daha uzattı

F.Bahçe'nin devre arasında kadroya katmak istediği orta saha Rodriguinho, kulübü Corinthians'la sözleşme yeniledi.

Kontratını 2019'a kadar uzatan 28 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada F.Bahçe'ye gelmek için aralık ayında bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. Oyuncu ara dönemde F.Bahçe'yi istemiş ama Corinthians bırakmamıştı.