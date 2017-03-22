 ''Oynasam kumar olurdu'' – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Oynasam kumar olurdu''

    ''Oynasam kumar olurdu''

    Fenerbahçe'de Osmanlı maçında sakatlanıp Alanya maçını kaçıran Simon , son hafta Kadıköy'de oynanan ve 3-2 kaybedilen Konya mücadelesinde de takımını yalnız bıraktı.

    Danimarkalı oyuncu, ülkesinin Romanya ile yapacağı maçta ise forma giyebilecek. Danimarka Milli Takımı'nın fizyoterapisti Ben Rosen, Dolberg dışında kadroya davet edilen tüm oyuncuların yüzde 100 hazır olduğunu duyurdu. ise durum hakkında çok tartışılacak sözler etti: "Cuma günü (Atiker Konya maçı) oynamış olsaydım kumar olurdu, riske etmek istemedim. Romanya maçında mutlaka oynamak istiyorum."
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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