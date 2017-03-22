Neustadter'den Fenerbahçe övgüsü

Son dönemde Fenerbahçe'de ilk 11'de oynadığını ve formda olduğunu kaydeden Rus milli oyuncu, "Son 4 haftada, 4 maçta oynadım ve bir oyuncu için önemli olan da bu, ritim yakaladım. Şu anda iyi durumdayım ve takımıma katkı sağlamaya devam edeceğim, milli takımda da oynamaya hazırım" diye konuştu.

TAKIMIN EN DİSİPLİNLİ VE SORUNSUZ OYUNCULARININ BAŞINDA GELİYOR

Fenerbahçe ile bugüne kadar 28 resmi maça çıkan ve bunların 18'ında ilk 11'de oynayan Roman Neustadter, yedek kalmayı sorun etmeden disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sabırla forma bekleyen Neustatder son haftalarda aldığı şanslar sayesinde Rusya millli takımına da çağrıldı.

"FENERBAHÇE BÜYÜK KULÜP"

Milli takım kampında Rusya basınına açıklamalar yapan 29 yaşındaki oyuncu "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Taraftarı sonuna kadar arkasında. Bizi her yerde karşılıyorlar, hiç yalnız bırakmıyorlar. Bu sene biraz üzgünler ama geride kalan maçlarımızı kazanarak onları sevindirmek istiyoruz. Ligde çıkabildiğimiz en üst basamağa kadar çıkacağız. Türkiye kupasını ise kazanıp taraftarlara armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEK İÇİN EKSTRA ÇALIŞIYORUM"

Schalke'den sezon başında bonservis bedeli ödenmeden alınan Roman Neustadter son maçlarda ilk 11'de oynamasının özgüvenini artırdığını da ifade ederken, Rus oyuncu antrenmanlar dışında ekstra çalışmalar yapıyor. Neustadter "Elimden gelenin en iyisini kulübüm için vermeye hazırım. Bunun için çok çalışıyorum" dedi.

Advocaat'ın kararını gazeteden öğrendim

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Roman Neustadter, Advocaat'ın görevi bırakma kararının kendisini şaşırttığını da belirtirken, "Ayrılığı gazetelerde okudum, bize yaz aylarında ayrılacağı, emekli olacağı konusunda hiçbir şey söylememişti. Bu karar sonrasında da bir daha Advocaat'ı görmedim, milli takıma çağrılınca da bana bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.