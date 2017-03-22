Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın internet sitesinde yayınlanan haberde, Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen ve takımda şampyonluk için yeterli hırsı göremediği, bu nedenle de bu yaz takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Mesut'a, Fenerbahçe'den teklif geleceği yazıldı.

Arsenal menajeri Arsene Wenger'in de Mesut Özil için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu da haberde vurgulanırken Alexis Sanchez ile beraber yeni sözleşme teklifine 'henüz' olumlu teklif vermeyen Mesut'un, kulübü tarafından gözden çıkarıldığı öne sürüldü.





'EVLENİP, İSTANBUL'A YERLEŞECEK'

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile birlikte olan Mesut'un geçtiğimiz ay İstanbul'a geldiği, sevgilisi ile evlilik hazırlıkları yaptığı, hayatlarını da İstanbul'da sürdürmek istedikleri iddia edidi. Fenerbahçe'nin bu plan dahilinde Özil'in kapısını çalacağına dikkat çekildi.

Ancak bu transfer Finansal Fair Play açısından pek gerçekleşebilir görünmüyor. Zira bonservis bedeli 50 milyon Euro civarında olan Mesut Özil, Arsenal'den yıllık 8,5 milyon Euro maaş alıyor...