 Lens mi Sow mu? – Fotomaç – 22 Mart 2017
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HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
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    mi mu?

    Lens mi Sow mu?

    ve ’la devam etmek isteyen yönetim, iki yıldızı da yine kiralamak istiyor ancak kulüpleri bonservisleriyle verme dışında seçeneklere kapalı. Sarı-lacivertliler, birinden birini tercih edecek.

    Önümüzdeki sezon takımı teknik direktör Aykut Kocaman'a teslim edecek olan Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon planlamalarına ise şimdiden başladı. Öncelik tabii ki transfer. Yönetimin, bu konuda Kocaman'ın da bilgisi dahilinde bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Gide cek ve kalacakların yanı sıra alınacak oyuncular konusunda da bir hareket planı hazırlayan yönetim, önceliği kiralık olarak kadroda tutulan Jeremain Lens ve Moussa Sow'a verdi. Hedef; her iki oyuncunun da kadroda kalması. Belirlenen formül ise yine kiralama.

    İKİSİ BİRDEN ZOR
    Ancak bu oyuncuların kulüpleri kiralamaya sıcak değil. Al Ahli, Sow'a karşılık 17 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlerken, Sunderland'ın Lens tarifesi ise 9 milyon euro. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği ancak sattığı kadar oyuncu satın alabilen F.Bahçe'nin iki oyuncunun birden bonservislerini satın alması neredeyse imkansız. Sarı-lacivertlilerin ya da 'u kiralama şansını sonuna kadar zorlayacağı, olmazsa birini bonservisiyle renklerine katacağı öğrenildi. Lens'in fiyatı şu anda daha uygun gibi gözükse de Sow için Al Ain'in fiyat kırabileceği öğrenildi.

    'ACILARIMA ORTAK OLDULAR'
    Jeremain Lens'in, babası öldüğünde Türklerden çok sayıda taziye mesajı aldığı ve bundan çok etkilendiği öğrenildi. Hollandalı yıldızın, "Ülkemden bile beni bu kadar arayıp soran, mesaj atıp başsağlığı dileyen olmadı. Türkler acıma ortak oldu... Çok etkilendim. Bu sıcaklık ve ilgi beni Türkiye'ye ait hissettiriyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" dediği bildirildi.


    Emre BOL
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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