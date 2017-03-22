Lens ve Sow’la devam etmek isteyen yönetim, iki yıldızı da yine kiralamak istiyor ancak kulüpleri bonservisleriyle verme dışında seçeneklere kapalı. Sarı-lacivertliler, birinden birini tercih edecek.
İKİSİ BİRDEN ZOR
Ancak bu oyuncuların kulüpleri kiralamaya sıcak değil. Al Ahli, Sow'a karşılık 17 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlerken, Sunderland'ın Lens tarifesi ise 9 milyon euro. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği ancak sattığı kadar oyuncu satın alabilen F.Bahçe'nin iki oyuncunun birden bonservislerini satın alması neredeyse imkansız. Sarı-lacivertlilerin Lens ya da Sow'u kiralama şansını sonuna kadar zorlayacağı, olmazsa birini bonservisiyle renklerine katacağı öğrenildi. Lens'in fiyatı şu anda daha uygun gibi gözükse de Sow için Al Ain'in fiyat kırabileceği öğrenildi.
'ACILARIMA ORTAK OLDULAR'
Jeremain Lens'in, babası öldüğünde Türklerden çok sayıda taziye mesajı aldığı ve bundan çok etkilendiği öğrenildi. Hollandalı yıldızın, "Ülkemden bile beni bu kadar arayıp soran, mesaj atıp başsağlığı dileyen olmadı. Türkler acıma ortak oldu... Çok etkilendim. Bu sıcaklık ve ilgi beni Türkiye'ye ait hissettiriyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" dediği bildirildi.
Emre BOL
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
Lens mi Sow mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.