 ‘Hocanın gidişi bizi şaşırttı!’ – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    ‘Hocanın gidişi bizi şaşırttı!’

    ‘Hocanın gidişi bizi şaşırttı!’
    Rus stoper , milli takım kampında Advocaat'la ilgili konuştu. Hollandalı hocanın görevi bırakma kararının kendisini şaşırttığını belirten Neustadter, "Haberleri gazetede okudum. Bize bu konuda hiçbir şey söylememişti" dedi. Sarı-lacivertli oyuncu, 4 haftadır forma giydiğini de sözlerine ekleyerek "Ritim yakaladım. Gayet iyi durumdayım" ifadesini kullandı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:32
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