 Fernandao taburcu oluyor – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    taburcu oluyor

    Fernandao taburcu oluyor
    Konya maçında kolu kırılan ve kaldırıldığı Liv Hospital Hastanesi'nde ameliyat edilen Fernandao, bugün taburcu edilecek. 2-3 aylık bir tedavi sürecine ihtiyaç duyan sambacının sezonu kapattığı bildirilmişti. Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, 'yu dün ziyaret edip çiçek verirken, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
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