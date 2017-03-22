Fenerbahçe'den tek antrenman
Milli maç arasında antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, Karabükspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti.
Sarı-lacivertliler, Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:44
- Lens mi Sow mu?
Toplam 15
Yorum
TARAFTAR İkisini de alın bjk ın olsun , Hatta bunların yanında Wielıda bonus olarak beleş verelim.
- Stoch, teknik direktör oldu
Toplam 7
Yorum
MEHMET STOCH FENERBAHÇE'DE FUTBOLCU ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPSIN. AMA ANTRENÖRLÜĞÜ İDARİ MENAJER'DEN BİR KALEM ÖNDE OLSUN.
- Aslan TT yapacak
Toplam 30
Yorum
öğretici yeter ! şu kasımpaşadan oyuncu almayın artık ! ligin yeni kasımpaşasımı olacaksınız ?
Fenerbahçe'den tek antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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