 Fener dün çift idman yaptı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Fener dün çift idman yaptı

    Fener dün çift idman yaptı

    Kanarya, Karabükspor sınavının hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti.

    Pas çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı noktaladı. Milli takımlarda bulunan 9 oyuncudan yoksun çalışan Kanarya, öğleden sonra salonda bir antrenman daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli oyuncular ağırlık çalıştı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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