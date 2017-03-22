 Advocaat emekli olmuyor! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    emekli olmuyor!

    Advocaat emekli olmuyor!
    Daha önce birçok kez "Emekli olacağım" diyen 'la ilgili Hollanda'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Daha önce 2 kez AZ Alkmaar'da görev yapan Advocaat için AZ yürütme kurulu başkanı Robert Eenhoorn, "Teknik direktörümüz Van den Brom böyle bir işe karşı çıkmaz. Dick saygı duyduğumuz bir isim" diyerek, Hollandalı'nın menajer olabileceği sinyalini verdi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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