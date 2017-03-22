 5 sezona beş çalıştırıcı – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    5 sezona beş çalıştırıcı

    5 sezona beş çalıştırıcı

    F.Bahçe, son dönemde teknik direktör istikrarını yakalayamadı.

    Son 4 sezona hoca değişikliğiyle giren Kanarya'yı gelecek yıl da aynı durum bekliyor. Teknik direktör konusunda en son istikrarını 2010-13 yıllarında Aykut Kocaman'la sağlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon Kocaman'la yepyeni bir sayfa açacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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