 17 sezon önceki rekora koşuyor! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    17 sezon önceki rekora koşuyor!

    17 sezon önceki rekora koşuyor!
    Bu sezon 13 iç saha maçının 6'sını kazanabilen Fenerbahçe, 'de kalan 4 maçta 4 puan daha kaybetmesi halinde 1999-2000 sezonunda ortaya koyduğu kötü performansı tekrar edecek. Sarı-lacivertli kulüp o sezon şampiyon olan 'ın 18 puan gerisinde ligi 4. bitirmişti. Kanarya, bu sezonki diğer 7 iç saha mücadelesinin 2'sini kaybedip 5'inde berabere kaldı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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