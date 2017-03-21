 ‘Yedek kalacaksa bırakın gidelim’ – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    ‘Yedek kalacaksa bırakın gidelim’

    ‘Yedek kalacaksa bırakın gidelim’

    Forma şansı bulamayan Roman 'in menajeri, yönetimin kapısını çalıp gelecek sezonla ilgili planlarını sordu.

    Tecrübeli stoperin menajeri, 2019'a kadar sözleşmesi olan futbolcuya Rusya'dan teklifler geldiğini, takımda seneye de yedek kalma ihtimali varsa oyuncusunun gitmek istediğini söyledi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:11
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