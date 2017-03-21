 Volkan Demirel'e sözleşme teklifi – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    'e sözleşme teklifi

    Volkan Demirel'e sözleşme teklifi
    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'le devam etmek istemediği haberleri basına yansımıştı. Futbol Zirvesi'ndeki 4'lü fotoğraf, bir anamda bu iddiaları yalanladı. Başkanın, Volkan'ın sözleşmesini en az bir yıllığına daha uzatacağı öğrenildi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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