 Uslu’dan ‘Kocaman’ ima – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Uslu’dan ‘Kocaman’ ima

    Uslu’dan ‘Kocaman’ ima

    Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri da Futbol Zirvesi'ne Fenerbahçe adına iştirak edenlerdendi.

    Uslu'ya Fenerbahçeli bir taraftar, "Yeni teknik direktörümüz Aykut Kocaman mı?" diye sordu. Tecrübeli yönetici buna direkt cevap verme yerine, "Zaten belli değil mi" demekle yetindi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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