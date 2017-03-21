Uslu’dan ‘Kocaman’ ima

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu da Futbol Zirvesi'ne Fenerbahçe adına iştirak edenlerdendi.

Uslu'ya Fenerbahçeli bir taraftar, "Yeni teknik direktörümüz Aykut Kocaman mı?" diye sordu. Tecrübeli yönetici buna direkt cevap verme yerine, "Zaten belli değil mi" demekle yetindi.