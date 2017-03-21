 THE END – Fotomaç – 21 Mart 2017
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HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    THE END

    THE END

    Yönetim, sol dizinden ve sağ ayak bileğinden müzmin sakat olduğunu ve asla tam kapasite oynayamayacağını belirlediği Hollandalı yıldıza kapıyı gösterdi. Karar menajerine iletildi.

    Bu sezon ligde oynadığı 18 maçın sadece 8'inde sahaya çıkarak 6 gol atan Hollandalı yıldız, ligin ikinci yarısından itibaren ise mesaisini kulübede geçiriyordu. Takım idmanlarında çok az boy gösteren, genelde özel çalışmalar yapan RvP'nin bir anda gözden düşmesi fizik kapasitesinin yetersizliğine bağlanıyordu.

    MENAJERİNİ ÇAĞIRDILAR
    Bu yorum doğru olsa da işin sırrı daha derinlerde gizli... Robin Van Persie'nin sol dizinden ve sağ ayak bileğinden müzmin sakat olduğu, bu yüzden ağır idmanları ve ağır maç tempolarını kaldırmasının imkansız olduğu tespit edildi. Yönetimin de bu yüzden geçmişte Pereira'ya yaptığı "'yi oynat" baskısını Advocaat'a yapmadığı belirtildi. Ağır bir sakatlık yaşayarak iyice elde kalmasından çekinilen 33 yaşındaki yıldızın tamamen gözden çıkartıldığı, menajeri Kees Vos'un İstanbul'a çağrılarak, oyuncuya kulüp bulmasının istendiği vurgulandı. 6 mil yon euro alı yor Sarı-lacivertli yönetimin, bonservisine 6 milyon euro ödenen Van Persie için 2-3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli tayin ettiği öğrenildi. Bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan Robin van Persie'nin Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleş- mesi bulunuyor.

    'SÜPER LİG'İ ARTIK KALDIRAMAZ'
    Persie'nin fizik kapasitesinin bundan sonra Süper Lig gibi sert liglerin temposunu kaldıramayacağı vurgulandı. RvP'nin bu kronik sakatlıklarının futbol hayatının geri kalanında her zaman risk oluşturacağı, üstüne üstlük farklı bölgelerde de sakatlanmaları tetikleyebileceği ifade edildi.

    Emre BOL
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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