THE END
Yönetim, sol dizinden ve sağ ayak bileğinden müzmin sakat olduğunu ve asla tam kapasite oynayamayacağını belirlediği Hollandalı yıldıza kapıyı gösterdi. Karar menajerine iletildi.
MENAJERİNİ ÇAĞIRDILAR
Bu yorum doğru olsa da işin sırrı daha derinlerde gizli... Robin Van Persie'nin sol dizinden ve sağ ayak bileğinden müzmin sakat olduğu, bu yüzden ağır idmanları ve ağır maç tempolarını kaldırmasının imkansız olduğu tespit edildi. Yönetimin de bu yüzden geçmişte Pereira'ya yaptığı "Van Persie'yi oynat" baskısını Advocaat'a yapmadığı belirtildi. Ağır bir sakatlık yaşayarak iyice elde kalmasından çekinilen 33 yaşındaki yıldızın tamamen gözden çıkartıldığı, menajeri Kees Vos'un İstanbul'a çağrılarak, oyuncuya kulüp bulmasının istendiği vurgulandı. 6 mil yon euro alı yor Sarı-lacivertli yönetimin, bonservisine 6 milyon euro ödenen Van Persie için 2-3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli tayin ettiği öğrenildi. Bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan Robin van Persie'nin Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleş- mesi bulunuyor.
'SÜPER LİG'İ ARTIK KALDIRAMAZ'
Persie'nin fizik kapasitesinin bundan sonra Süper Lig gibi sert liglerin temposunu kaldıramayacağı vurgulandı. RvP'nin bu kronik sakatlıklarının futbol hayatının geri kalanında her zaman risk oluşturacağı, üstüne üstlük farklı bölgelerde de sakatlanmaları tetikleyebileceği ifade edildi.
Emre BOL
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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