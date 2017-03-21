 Masa tenisinde coştular – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Masa tenisinde coştular

    Fenerbahçeli sporcular, Masa Tenise'nde organize edilen Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası'nda başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Büyük ve Yıdız Bayanlarda birinci, Yıldız Erkeklerde üçüncü olurken, Genç Bayanlarda da ilk üç sırada yer aldı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:57
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