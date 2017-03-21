 Kanarya pas yaptı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Kanarya pas yaptı

    Kanarya pas yaptı

    F.Bahçe, ?bu haftaki Karabükspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Pas organizasyonları gerçekleştirilen antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Milli takımlarda olan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Kjaer, Lens, Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:45
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