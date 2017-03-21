Hasan Ali de hâlâ belirsiz

F.Bahçe'nin kapısını çalan başka bir menajer de Hasan Ali'nin temsilcisi oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için menajerlerinin kulüpten yenileme konusunda bilgi istediği kaydedildi. Sol bekin, Celtic ve Torino'nun listesinde olduğu belirtildi.