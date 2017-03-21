‘Hafife almayacağız’

F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Maccabi Fox maçı öncesi rakibi iyi analiz ettiklerini ve ciddiyeti elden bırakmadan oynayacaklarını söyledi.

Sırp hoca, "Parkede sürekli agresifler ve sahayı çok iyi koşuyorlar. Şu anda herhangi bir iddiaları yok gibi gözüküyor ve bu da rakipler için çok tehlikeli bir durum. 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız" diye konuştu.