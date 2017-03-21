Gitmek isterse saygı duyarız
Konya başkanı, “Aykut hocayla devam etmek isteriz ancak ayrılık kararı alırsa da anlayışla karşılarız” dedi
Şan, "Şu an hocamız ile ilgili bir gelişme yok. Futbolun içinde ayrılıklar olabiliyor ama biz elbette devam etmekten yanayız. Tarihimizdeki en büyük başarıyı yaşatan hocamızın gitmesini istemeyiz fakat gitmek isterse anlayış gösteririz" dedi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 21:10
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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