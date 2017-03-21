Gitmek isterse saygı duyarız

Konya başkanı, “Aykut hocayla devam etmek isteriz ancak ayrılık kararı alırsa da anlayışla karşılarız” dedi

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, sezon sonu Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen teknik direktörleri Aykut Kocaman ile açıklamalarda bulundu. A SPOR'a konuşan Şan, tecrübeli hocayla devam etmek istediklerini belirterek olası bir ayrılık durumunu da saygıyla karşılayacaklarını kaydetti.



Şan, "Şu an hocamız ile ilgili bir gelişme yok. Futbolun içinde ayrılıklar olabiliyor ama biz elbette devam etmekten yanayız. Tarihimizdeki en büyük başarıyı yaşatan hocamızın gitmesini istemeyiz fakat gitmek isterse anlayış gösteririz" dedi.