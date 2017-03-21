 Georgios Printezis Fener’e doğru – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Fener’e doğru

    Georgios Printezis Fener’e doğru

    Yunanlılar, O’Piakos’lu basketbolcunun sezon sonu Fener’e geleceğini öne sürdü

    Gelecek sene Doğuş Grubu ile birleşip mali kaynak sağlama planları yapan F.Bahçe için dev bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yunan haber sitesi Contra.gr'nin aktardığına göre sarı-lacivertli takım, gelecek sezon için Georgios Printezis'i kadrosuna katmak adına harekete geçti.

    Olympiakos'la bu yaza kadar sözleşmesi bulunan Yunan yıldız için yıllık 2.5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanan F.Bahçe'nin elini çabuk tutup işi bitirmek istediği yazıldı. 32 yaşındaki Printezis bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 12.8 sayı 4.9 ribaund 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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