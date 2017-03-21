Georgios Printezis Fener’e doğru
Yunanlılar, O’Piakos’lu basketbolcunun sezon sonu Fener’e geleceğini öne sürdü
Olympiakos'la bu yaza kadar sözleşmesi bulunan Yunan yıldız için yıllık 2.5 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanan F.Bahçe'nin elini çabuk tutup işi bitirmek istediği yazıldı. 32 yaşındaki Printezis bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 12.8 sayı 4.9 ribaund 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:53
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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