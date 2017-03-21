Gelişim Takımı zaferle başladı: 73-51
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 21:21
- Kalkavan’dan çifte standart
Toplam 1
Yorum
BJK li BJK ile ugrasmiyan bir hakem gosterebilirmisiniz?
- Tudor revizyon düğmesine bastı
Toplam 1
Yorum
şakamı ya neden son maç cavanda ve tolga ile çıktın dejong ve ahmet varken hala yasin oynuyor rodrigues yedek bizim gördüğümüzü hocalar görmüyor
- Demba ve Caner sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
BJK li Demba Ba formuna girerse, BAKAR dan kurtuluruz.
Gelişim Takımı zaferle başladı: 73-51 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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