 Gelişim Takımı zaferle başladı: 73-51 – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Gelişim Takımı zaferle başladı: 73-51

    Gelişim Takımı zaferle başladı: 73-51
    F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Pilot Takımı olan Gelişim Takımı, 2016/17 Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi Eleme Grubu 1. haftasında AGÜ Gelişim'i konuk etti. Maçı baştan sona önde götüren sarı-lacivertliler, parkeden 73-51 galip ayrıldı. F.Bahçe'de Melis Gülcan 25 sayı ile en skorer ismi oldu.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:21
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