Fernandao’ya taraftar ziyareti

Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor karşılaşmasında kaleci Serkan Kırıntılı ile çarpışması düşmesi sonucu dirsek ile omzu arasında meydana gelen kırıklar nedeniyle ameliyat olan Jose Fernando'yu hastanede ziyaret etti. Brezilyalı futbolcuya çiçek veren sarı-lacivertli futbolseverler geçmiş olsun dileğinde bulundular. Öte yandan 30 yaşındaki golcü oyuncunun hastaneden yarın taburcu olacağı bilgisi paylaşıldı.