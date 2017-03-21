 Fernandao’ya taraftar ziyareti – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    ’ya taraftar ziyareti

    Fernandao’ya taraftar ziyareti
    Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor karşılaşmasında kaleci Serkan Kırıntılı ile çarpışması düşmesi sonucu dirsek ile omzu arasında meydana gelen kırıklar nedeniyle ameliyat olan Jose Fernando'yu hastanede ziyaret etti. Brezilyalı futbolcuya çiçek veren sarı-lacivertli futbolseverler geçmiş olsun dileğinde bulundular. Öte yandan 30 yaşındaki golcü oyuncunun hastaneden yarın taburcu olacağı bilgisi paylaşıldı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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