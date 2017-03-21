Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi

Karabükspor mücadelesinin hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, bugün ilk antrenmanını yaptı.

Milli maç arasının ardından Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Her milli maç arasında olduğu gibi bu arada da Hollanda'ya giden Teknik Direktör Dick Advocaat'ın yokluğunda yardımcıları Pot ve Been çalışmayı yönetti.



Saat 12.00'de başlayan çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.



Atiker Konyaspor karşılaşmasında sol dirseği ile omzu arasında bulunan kemikte parçalı kırık bulunan ve ameliyat olan Fernandao'nun yanı sıra milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.



Sarı-lacivertliler akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.