Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi
Karabükspor mücadelesinin hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, bugün ilk antrenmanını yaptı.
Saat 12.00'de başlayan çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Atiker Konyaspor karşılaşmasında sol dirseği ile omzu arasında bulunan kemikte parçalı kırık bulunan ve ameliyat olan Fernandao'nun yanı sıra milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertliler akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:10
- Lyon - Beşiktaş maçına büyük ilgi
Toplam 9
Yorum
ahmet ığf kimse büyük konuşmasın lyon çok iyi ama beşiktaşta boş takım değil.. Çarşı Berlin ve Türkiyenin belli yerlerinden gidiyoruz bende dahil....
- Kalmak istemiyor mu?
Toplam 17
Yorum
HCK / BJK YİNE ESKİ HASTALIĞIN NÜKSETTİ ADVERS KARDEŞ. (ANLAYARAK OKUMAYI) SEÇERSEN JETONUN DÜŞER. BU ADAM ŞU AN BENİM ELİMDE DEĞİL AMA BEŞİKTAŞ'TA.!!
- Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı
Toplam 10
Yorum
OSMAN LYON IÇIN COK BUYUK EKSIK AMA LYON KENDI EVINDE AFFETMEZ
Fenerbahçe'de Karabükspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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