F.Bahçe, teknik adam istikrarını unuttu
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda son yıllarda teknik adam istikrarı yakalanamadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 sezona da teknik adam değişikliğiyle başlamak zorunda kaldı.
Sarı-lacivertlilerde 4 yıldır hiçbir teknik adam üst üste iki sezon görev alamazken, bu sürede Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Advocaat takımı çalıştırdı.
- Lig başlamadan önce değişiklikler
Fenerbahçe'de son 4 sezonda dikkati çeken başka bir özellik ise Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala teknik adamlarla yolların ayrılması oldu.
Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal ve Pereira, sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala görevlerinden ayrıldı.
Takımı 2013-2014'te şampiyonluğa taşıyan Yanal, ikinci yılında sezon öncesi kampında, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'la düştüğü anlaşmazlık nedeniyle istifa etti.
Fenerbahçe'de benzer bir sorun, bu sezon başı da ortaya çıktı. Vitor Pereira'yla geçen sezonu kupasız tamamlayan ancak Portekizli teknik adamla yeni sezon öncesi kamp geçiren sarı-lacivertli takımda, Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala yine değişiklik yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa Birinci Lig ekibi Monaco'ya elenilmesinden sonra Pereira'yla yollar ayrıldı ve yerine Dick Advocaat geldi.
- İsmail Kartal sezon sonu görevi bıraktı
Yardımcılığını yaptığı Ersun Yanal'dan sonra göreve gelen İsmail Kartal, 2014-2015 sezonu sonunda görevini bıraktı.
Fenerbahçe'yi söz konusu sezonda ligde ikinci yapan Kartal, göreve devam etmeme kararı aldı ve sözleşmesi uzatılmadı.
- Aykut Kocaman'dan sonra istikrar sağlanamadı
Gelecek yıl için adı Fenerbahçe'yle anılan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla istikrarı yakalayan son teknik adam oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna 2010'da oturan Kocaman, takımı 3 sezon çalıştırarak ciddi bir istikrar yakaladı.
Bu sürede Fenerbahçe'yi 1 lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıyan Kocaman, 2012-2013 sezonu sonunda görevinden istifa etmişti.
- Aziz Yıldırım'ın teknik direktörleri
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 19 yıllık görev süresinde 18. kez teknik adam değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
Aziz Yıldırım'ın kulüp başkanı seçildiği tarihten (15 Şubat 1998) bu yana sarı-lacivertli ekipte 17 teknik adam görev aldı.
Yıldırım'ın, başkanlık görevinde ilk çalıştığı isim Hırvat teknik direktör Otto Baric oldu. Yıldırım döneminde sarı-lacivertli futbol takımını, Baric'in ardından çeşitli sürelerle Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum (2 ayrı dönem), Arthur Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advocaat çalıştırdı.
Sarı-lacivertli takımda Yıldırım döneminin en istikrarlı teknik direktörleri ise aralıksız üçer sezon görev yapan Christoph Daum (2003-2006) ve Aykut Kocaman (2010-2013) oldu.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:52
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK İKİZİ TS PALA 61 : SEN KENDİNİ KURU FASULYEDEN Mİ ZANNEDİYORSUN. BJK NİN İKİZİ TS
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK--B. ŞEHİR KİM NE KONUŞURSA KONUŞSUN TÜRKİYE DE SENARYOSU YAZILMIŞ FUTBOL OYNANIYOR.KİM NE OLACAK HER ŞEY BELLİ BU SENARYO DA.
- THE END
Toplam 15
Yorum
Cenk Elbirliği ile bitirdiniz adamı şimdi mundar etmeye çalışıyorsunuz.Biten sizlersinizde ne koltuksa o koltuk bir türlü bırakıp gidemediniz
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