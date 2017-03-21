 Emre bombası – Fotomaç – 21 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Emre bombası

    Emre bombası

    Başkan , yeni sezonda takımı emanet edeceği ’la 2. Futbol Zirvesi’nde bir araya geldi. İkilinin yanında Volkan Demirel ve Başakşehir’in kaptanı da vardı. Peki, Emre neden karedeydi? Gerçeği Fotomaç ortaya çıkardı. Eski kaptan Kocaman’ın saha içindeki yardımcısı olarak ’ye geri dönecek. Dörtlü buluşmada ‘gelecek planlamasıyla’ ilgili ayrıntılar konuşuldu...

    Başkanı Aziz Yıldırım, dün Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen 2. Futbol Zirvesi'nde çok anlamlı bir fotoğraf verdi. Yıldırım, gelecek sezon takımı emanet edeceği Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu ve kaleci Volkan Demirel ile aynı karede yer aldı. Yıldırım, önümüzdeki sezon takımı emanet etmek için anlaşmaya vardığı Kocaman'la sıcak bir sohbete daldı.

    AĞABEYLİK YAPACAK
    İkili, çok uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Yıldırım'la Kocaman'ın sohbetine Emre ve Volkan da eşlik etti. Emre'yi başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'la yan yana görenler ise meraklandı. Gerçeği ise Fotomaç ortaya çıkardı. Fotoğraf aslında Yıldırım'ın büyük planının bir özetini yansıtıyordu. Yeni sezonda takımı Kocaman'a teslim edecek olan sarı-lacivertli başkan, eski kaptan Emre Belözoğlu'nu da yuvaya dönüş için ikna etti. Kocaman da bu dönüşü onayladı. Takıma ağabeylik yapacak olan Emre, kaptanlığı da Volkan Demirel'den devralıp 'ın saha içindeki yardımcısı olacak.

    TRANSFER GARANTİSİ
    Milli futbolcu, en az bir sezon daha futbol oynayıp, sonrasında ise kulüp içinde yeni bir göreve soyunacak. 4'lü sohbette gelecek planlaması ile ilgili ayrıntıların konuşulduğu öğrenilirken, başkan Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak için öz evlatlarıyla çıktığı yeni yolda bundan sonra hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı vurgulandı. Yıldırım'ın, finansal fair play ölçüleri içinde Kocaman'a istediği her oyuncuyu alma sözü verdiği de gelen haberler arasında yer aldı.


    EMRE BOL
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.