Emre bombası
Başkan Aziz Yıldırım, yeni sezonda takımı emanet edeceği Aykut Kocaman’la 2. Futbol Zirvesi’nde bir araya geldi. İkilinin yanında Volkan Demirel ve Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu da vardı. Peki, Emre neden karedeydi? Gerçeği Fotomaç ortaya çıkardı. Eski kaptan Kocaman’ın saha içindeki yardımcısı olarak Fenerbahçe’ye geri dönecek. Dörtlü buluşmada ‘gelecek planlamasıyla’ ilgili ayrıntılar konuşuldu...
AĞABEYLİK YAPACAK
İkili, çok uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Yıldırım'la Kocaman'ın sohbetine Emre ve Volkan da eşlik etti. Emre'yi başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'la yan yana görenler ise meraklandı. Gerçeği ise Fotomaç ortaya çıkardı. Fotoğraf aslında Yıldırım'ın büyük planının bir özetini yansıtıyordu. Yeni sezonda takımı Kocaman'a teslim edecek olan sarı-lacivertli başkan, eski kaptan Emre Belözoğlu'nu da yuvaya dönüş için ikna etti. Kocaman da bu dönüşü onayladı. Takıma ağabeylik yapacak olan Emre, kaptanlığı da Volkan Demirel'den devralıp Aykut Kocaman'ın saha içindeki yardımcısı olacak.
TRANSFER GARANTİSİ
Milli futbolcu, en az bir sezon daha futbol oynayıp, sonrasında ise kulüp içinde yeni bir göreve soyunacak. 4'lü sohbette gelecek planlaması ile ilgili ayrıntıların konuşulduğu öğrenilirken, başkan Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak için öz evlatlarıyla çıktığı yeni yolda bundan sonra hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı vurgulandı. Yıldırım'ın, finansal fair play ölçüleri içinde Kocaman'a istediği her oyuncuyu alma sözü verdiği de gelen haberler arasında yer aldı.
EMRE BOL
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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