 Al Ahli’den Sow mesajı – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Al Ahli’den Sow mesajı

    Al Ahli’den Sow mesajı
    Sow'un bonservisini elinde bulunduran Al Ahli'nin F.Bahçe'ye haber gönderip usta golcünün tapusunun alınmasını istediği bildirildi. BAE ekibi, Sow'u bir daha kiralama düşüncesinde olmadığını, tek lif gelirse satacaklarını F.Bahçe'ye bildirdi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:16
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