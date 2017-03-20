Ve beklenen buluşma gerçekleşti!

Bu ikilinin yanında Fenerbahçeli Volkan Demirel de yer aldı. Ayrıca Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu da bir süre eşlik etti.



Süper Ligin 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'a Ülker Stadı'nda 3-2 kaybeden ve taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de karşılaşma sonu teknik direktör Dick Advocaat da sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.



Advocaat'ın açıklamasından önce gelecek sezonun planlarını yapmaya başladığı bilinen yönetimin teknik adam listesinin 1 numarasının Aykut Kocaman olduğu biliniyor. Bu buluşma ikili arasındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.