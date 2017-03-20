Ve beklenen buluşma gerçekleşti!
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde ilginç bir buluşma da gerçekleşti. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve uzun süredir sarı-lacivertliler'le adı anılan Aykut Kocaman, zirvede bir araya geldi.
Bu ikilinin yanında Fenerbahçeli Volkan Demirel de yer aldı. Ayrıca Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu da bir süre eşlik etti.
Süper Ligin 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'a Ülker Stadı'nda 3-2 kaybeden ve taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de karşılaşma sonu teknik direktör Dick Advocaat da sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Advocaat'ın açıklamasından önce gelecek sezonun planlarını yapmaya başladığı bilinen yönetimin teknik adam listesinin 1 numarasının Aykut Kocaman olduğu biliniyor. Bu buluşma ikili arasındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:32
- PAOK, FIFA’ya gidiyor
Toplam 3
Yorum
bizi bitirdiniz be oynatmıycaktın madem adamı sezon ortasında 3,5 milyon euro verip neden aldın yasinden çok daha kaliteli adam ama bizde yönetim yokki
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 7
Yorum
Bundan sonra Her sene Takım Dahada iyi olacak caner çabuk toparladı demba ba da katkı yaparsa müthiş olur uefa kupası ve Şampiyonluk yakışır Beşiktaşıma
- Mescit ve çöp kutusu yetersiz
Toplam 1
Yorum
ÜMİT GERCEKTEN MESCIT FAZLASIYLA YETERSİZ,41.461 KİSİLİK STADA 15 KİŞİLİK MESCİT...KOMİK OLMUŞ
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