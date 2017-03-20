 Ve beklenen buluşma gerçekleşti! – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Ve beklenen buluşma gerçekleşti!

    Ve beklenen buluşma gerçekleşti!

    Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde ilginç bir buluşma da gerçekleşti. başkanı ve uzun süredir sarı-lacivertliler'le adı anılan , zirvede bir araya geldi.

    Bu ikilinin yanında Fenerbahçeli Volkan Demirel de yer aldı. Ayrıca Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu da bir süre eşlik etti.

    Süper Ligin 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'a Ülker Stadı'nda 3-2 kaybeden ve taraftarının tepkisini çeken 'de karşılaşma sonu teknik direktör Dick Advocaat da sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

    Advocaat'ın açıklamasından önce gelecek sezonun planlarını yapmaya başladığı bilinen yönetimin teknik adam listesinin 1 numarasının olduğu biliniyor. Bu buluşma ikili arasındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:32
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