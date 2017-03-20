Van der Wiel Katar yolcusu
Gökhan Gönül'ün yerine transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Van der Wiel ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim de gitmesi için kolaylık yapacak. Hollandalı oyuncuya Katar'dan teklifler var. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu da Katar Ligi'nde futbol oynamaya sıcak bakıyor.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Van der Wiel Katar yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.