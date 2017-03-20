 Van der Wiel Katar yolcusu – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Katar yolcusu

    Van der Wiel Katar yolcusu
    Gökhan Gönül'ün yerine transfer edilen ancak bekleneni veremeyen ile sezon sonu yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim de gitmesi için kolaylık yapacak. Hollandalı oyuncuya Katar'dan teklifler var. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu da Katar Ligi'nde futbol oynamaya sıcak bakıyor.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van der Wiel Katar yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.