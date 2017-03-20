‘Siper oldu gövden’
Fenerbahçeliler, tarihi Çanakkale Zaferi'nin 102. yılını unutmadı. 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Sarı-lacivertliler kahraman şehitlerimiz için dualar ederken "Siper oldu gövden, koruyor hala gölgen" pankartı açtı. Bu anlarda göz yaşları sel oldu aktı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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