Fenerbahçeliler, tarihi Çanakkale Zaferi'nin 102. yılını unutmadı. 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Sarı-lacivertliler kahraman şehitlerimiz için dualar ederken "Siper oldu gövden, koruyor hala gölgen" pankartı açtı. Bu anlarda göz yaşları sel oldu aktı.