 ‘Siper oldu gövden’ – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    ‘Siper oldu gövden’

    ‘Siper oldu gövden’
    Fenerbahçeliler, tarihi Çanakkale Zaferi'nin 102. yılını unutmadı. 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti. Sarı-lacivertliler kahraman şehitlerimiz için dualar ederken "Siper oldu gövden, koruyor hala gölgen" pankartı açtı. Bu anlarda göz yaşları sel oldu aktı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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