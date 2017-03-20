Sil baştan

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Kanarya’da yönetim, hüsranlarla dolu sezonun kötü izlerini silmek için erkenden ve kararlılıkla düğmeye basacak. Dick Advocaat sonrası takımı Kocaman'ın devralması kesin gibi. Adına bakılmadan birçok futbolcu ile yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertliler artık sağ salim sezonu tamamlamaya çalışıyor. Birçok kulvarda kötü giden Kanarya'da 2017-18 sezonunda teknik heyetten, futbol takımı kadrosuna kadar önemli değişiklikler olacak. 'Büyük temizlik' ilk olarak kulübeden başlayacak. Dick Advocaat, Konya maçının ardından önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacağını hatta mesleği bıraktığını söylemişti. Hollandalı hocanın yerine, maddi-manevi şartlar düşünülerek Aykut Kocaman'ın gelmesi kesin gibi. Tecrübeli çalıştırıcının takımı resmen devralmasıyla birlikte kadroda da önemli revizyona gidilecek.
ISKARTA LİSTESİ ÇOK KABARIK
Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım yakın çevresine "Kimse sözleşmesine güvenmesin. Bu formanın hakkını vermeyenler gidecek" demişti. Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen F.Bahçe'de Gregory Van der Wiel, Robin van Persie, Josef, Aatıf Chahechouhe, Fernandao, Volkan Şen, Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch gibi birçok ismin durumu belirsiz. Ancak bu futbolculardan önemli bir kısmıyla yolların ayrılması bekleniyor.
ISKARTA LİSTESİ ÇOK KABARIK
Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım yakın çevresine "Kimse sözleşmesine güvenmesin. Bu formanın hakkını vermeyenler gidecek" demişti. Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen F.Bahçe'de Gregory Van der Wiel, Robin van Persie, Josef, Aatıf Chahechouhe, Fernandao, Volkan Şen, Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch gibi birçok ismin durumu belirsiz. Ancak bu futbolculardan önemli bir kısmıyla yolların ayrılması bekleniyor.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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