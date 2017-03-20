"Pereira'nın en iyi transferi"
F.Bahçe'nin ardından sezona Alanya'da başlayan, devrede ise Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih'e transfer olan Abdoulaye Ba, Almanları kendisine hayran bıraktırdı. 7 karşılaşmada 2 kez ağları sarsan Senegalli, göz kamaştırıyor. Alman basını Ba için "Pereira'nın en iyi transferi" dediler.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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