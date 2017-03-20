 "Pereira'nın en iyi transferi" – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    "Pereira'nın en iyi transferi"

    "Pereira'nın en iyi transferi"
    F.Bahçe'nin ardından sezona Alanya'da başlayan, devrede ise 'nın çalıştırdığı 1860 Münih'e transfer olan , Almanları kendisine hayran bıraktırdı. 7 karşılaşmada 2 kez ağları sarsan Senegalli, göz kamaştırıyor. Alman basını Ba için "Pereira'nın en iyi transferi" dediler.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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