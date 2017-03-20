Ömer Ali-Bajic liste başında

Bu hafta sarı-lacivertli takımın ağlarını 2 kez havalandıran Rijad Bajic ile 3. golü kaydeden Ömer Ali Şahiner liste başındaki isimler. Kanarya'da ayrıca kiralık formülüyle de genç ve yetenekli yabancıların kadroya katılması planlanıyor.



NOKTA ATIŞI TRANSFER

Yakında başlayacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Fenerbahçe'nin başına geçecek olan Aykut Kocaman transfere büyük önem veriyor. Kulübün, UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle hareket alanı kısıtlı. Bu sebeple nokta atışı transferler yapılacak. Kocaman yıldızlarla dolu bir kadro değil, takımın yıldız olacağı bir yapıdan yana. Dolayısıyla da transferler bu mantık çerçevesinde gerçekleşecek. Hem UEFA ile anlaşmaya uyulacak hem de dengeli bir kadro kurulacak.



BAŞROLLERDE YILDIRIM-KOCAMAN

F.Bahçe'de yeni dönemde Aykut Kocaman ile Ali Yıldırım'ın ön planda olması bekleniyor. Son zamanlarda sürekli istifaya davet edilen Aziz Yıldırım'ın takımın yıpranmaması için bir adım geride kalabileceği konuşuluyor.

3 TEMMUZ CEVABI

Aykut Kocaman'ın yakın çevresi, deneyimli hocanın zor günler geçiren F.Bahçe'de sıkıntı yaşamasından endişeli. Bunu da "İlk başarısız sonuçta sana yüklenecekler" sözleriyle ifade ediyorlar. Kocaman'ın ise onlara "Ben 3 Temmuz'da ayakta kaldım. F.Bahçe için kariyerimi ortaya koyarım" dediği belirtiliyor.