 Obradovic hırslı – Fotomaç – 20 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Obradovic hırslı

    Obradovic hırslı
    Erkek Basketbol Takımının koçu , yarın oynanacak Maccabi FOX Tel Aviv maçı öncesi hırslı. Sırp çalıştırıcı, Baskonia'dan 2 galibiyet önde olduklarını hatırlatıp "Bu maçı almalıyız. Maccabi'nin iddiası olmasa da kolay maç olmayacak" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Obradovic hırslı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.