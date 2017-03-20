Obradovic hırslı
Erkek Basketbol Takımının koçu Zeljko Obradovic, yarın oynanacak Maccabi FOX Tel Aviv maçı öncesi hırslı. Sırp çalıştırıcı, Baskonia'dan 2 galibiyet önde olduklarını hatırlatıp "Bu maçı almalıyız. Maccabi'nin iddiası olmasa da kolay maç olmayacak" ifadelerini kullandı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:24
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