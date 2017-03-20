Moussa şaşırttı
Senegalli yıldız, Endonezya kulübü Pusamania’nın başkanı Said Amin ile bir araya geldi. Transfer söylentileri yükseldi.
Kanarya'da Moussa Sow'un İstanbul'daki ilginç buluşması şaşkınlığa yol açtı. Senegalli forvet, Endonezya 1. Lig ekibi Pusamania Borneo'nın başkanı Nabil Hussein Said Amin ile bir araya geldi. Endonezya Kulübü'nün resmi sitesinden paylaşılan bu fotoğrafın ardından transfer söylentileri çıktı. Endonezya basını "Sow gelirse tarihin en büyük transferi olur" yazdı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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