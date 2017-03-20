 Moussa şaşırttı – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Moussa şaşırttı

    Moussa şaşırttı

    Senegalli yıldız, Endonezya kulübü Pusamania’nın başkanı Said Amin ile bir araya geldi. Transfer söylentileri yükseldi.

    Kanarya'da 'un İstanbul'daki ilginç buluşması şaşkınlığa yol açtı. Senegalli forvet, Endonezya 1. Lig ekibi Pusamania Borneo'nın başkanı Nabil Hussein Said Amin ile bir araya geldi. Endonezya Kulübü'nün resmi sitesinden paylaşılan bu fotoğrafın ardından transfer söylentileri çıktı. Endonezya basını "Sow gelirse tarihin en büyük transferi olur" yazdı.

    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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