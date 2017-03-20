Lens dönüyor
Babasının cenazesi nedeniyle ülkesine giden yıldız oyuncu Konya maçında forma giymemişti. Karabük’e karşı 11’de.
Fenerbahçe'de babasının vefatı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Jeremain Lens'in eksikliği hissedilmişti. Hollandalı futbolcu, Karabükspor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'deki yerine dönecek. Acılı günlerinde camiadan tam destek alan Lens'in formasına kavuşacak olması teknik direktör Dick Advocaat'ı da rahatlattı. 29 yaşındaki yıldız olmadan Kanarya hücumda sıkıntı yaşıyor.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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