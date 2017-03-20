 Kupa için Çorlu – Fotomaç – 20 Mart 2017
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HEPSİ
    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Kupa için Çorlu

    Kupa için Çorlu
    'de yönetim ikiye bölündü. Bu sezon için en büyük hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek. Ancak birçok idareci yönetiminde bu hedefe de ulaşamayacaklarını düşünüyor. Bu sebeple şok hoca değişikliğiyle futbolcuları uyandırmayı düşünüyorlar. Bazı yöneticiler, alt yapıda görev yapan 'nun takımı devralmasını istiyor.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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