Kupa için Çorlu
Fenerbahçe'de yönetim ikiye bölündü. Bu sezon için en büyük hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek. Ancak birçok idareci Dick Advocaat yönetiminde bu hedefe de ulaşamayacaklarını düşünüyor. Bu sebeple şok hoca değişikliğiyle futbolcuları uyandırmayı düşünüyorlar. Bazı yöneticiler, alt yapıda görev yapan Şenol Çorlu'nun takımı devralmasını istiyor.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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