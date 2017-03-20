 Kjaer kalıyor – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    Kjaer kalıyor

    Kjaer kalıyor

    Kanarya kaynak oluşturmak için Danimarkalı stoperini satmayı düşünüyordu. Ancak savaşçı vikingi tutma kararı aldı.

    Sarı-lacivertliler, UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği transferde kaynağı oyuncu satarak oluşturmak zorunda. Bunun için de en değerli ismi olan Simon Kjaer'i iyi bir teklife göndermeyi düşünüyordu. Ancak takım için ruhunu ortaya koyan isimlerden biri olan Danimarkalı futbolcunun kalmasından yana karar verildi. İdareciler yapacakları doğru hamlelerle hem ligde hem Avrupa'da zirveye oynayacak bir takım oluşturacaklarını söylediler. Kjaer de İstanbul'da mutlu olduğunu ifade ederek kariyerine Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini belirtti. Ancak yine de Avrupa devlerinden 15 milyon euro'yu aşan teklifler gelirse çıkış kapısı açık.

    İNTER: STOPER ALMAYACAĞIZ
    İtalyan basını, 'in adını İnter ile birlikte anıyordu. Ancak İtalyan devinin Sportif Direktörü Piero Ausilio "Yaz döneminde bek pozisyonuna takviye yapacağız. Takımı gençleştireceğiz. Stoper pozisyonuna transfer yapmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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