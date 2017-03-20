 İsterseniz danışın – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    İsterseniz danışın

    İsterseniz danışın
    Teknik direktörlükten emeklilik kararı alan 'ın sarı-lacivertli yönetime ilginç bir öneride bulunduğu öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcının "İsterseniz danışman olarak kalayım. Size birikimimle katkım olur" teklifinde bulundu. Ancak Advocaat'tan kurtulmak için günleri sayan yönetimin bu öneriyi ciddiye almadı. Hollanda Milli Takımı'nda bu görevi yürütüyordu.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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