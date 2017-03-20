İsterseniz danışın
Teknik direktörlükten emeklilik kararı alan Dick Advocaat'ın sarı-lacivertli yönetime ilginç bir öneride bulunduğu öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcının "İsterseniz danışman olarak kalayım. Size birikimimle katkım olur" teklifinde bulundu. Ancak Advocaat'tan kurtulmak için günleri sayan yönetimin bu öneriyi ciddiye almadı. Hollanda Milli Takımı'nda bu görevi yürütüyordu.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:21
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