 İdmanlara bugün devam – Fotomaç – 20 Mart 2017
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    20 Mart 2017, Pazartesi
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    İdmanlara bugün devam

    İdmanlara bugün devam
    Karabükspor karşılaşması hazırlıklarına önceki gün başlayan sarı-lacivertliler dünü ise izinli geçirmişti. bu mücadelenin çalışmalarına bugün devam edecek. Teknik direktör Dick Advocaat, milli arada Hollanda'ya gittiği için antrenmanları yardımcıları Cor Pot ve Mario Been yaptıracak.
    1. 20 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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