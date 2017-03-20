İdmanlara bugün devam
Karabükspor karşılaşması hazırlıklarına önceki gün başlayan sarı-lacivertliler dünü ise izinli geçirmişti. Fenerbahçe bu mücadelenin çalışmalarına bugün devam edecek. Teknik direktör Dick Advocaat, milli arada Hollanda'ya gittiği için antrenmanları yardımcıları Cor Pot ve Mario Been yaptıracak.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
İdmanlara bugün devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.